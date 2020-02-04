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Великобритания разрешила Huawei участвовать в создании сети 5G
16:56 28.01.2020 |
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предоставил китайской компании Huawei возможность ограниченно участвовать в создании британской сети 5G. Это решение принято в условиях давления со стороны Соединенных Штатов, которые настаивали, что оборудование Huawei следует исключить из-за опасений, что Китай может использовать его для шпионажа.
В постановлении правительства сказано, что «поставщики с высоким риском» будут допущены в «нечувствительные» части сетей 5G, но их участие будет ограничено 35%. Они будут исключены из базовой сети, а в критических местах, таких как ядерные объекты и военные базы, - и из радиосети.
Хотя имя компании Huawei не упоминается явно в заявлении британского правительства, не секрет, что китайский производитель коммуникационного оборудования относится к числу «поставщиков с высоким риском».
Ранее администрация президента США предупреждала Лондон, что использование оборудования Huawei может привести к сокращению сотрудничества между США и Британией в области разведки. Реакция Белого дома на решение правительства Великобритании пока неизвестна. Зато известно, что в Huawei удовлетворены этим решением.
По словам Huawei, «это решение, основанное на фактических данных, приведет к созданию более совершенной, более безопасной и экономически эффективной телекоммуникационной инфраструктуры, пригодной для будущего. Оно дает Великобритании доступ к передовым мировым технологиям и обеспечивает конкурентный рынок».
Оборудование Huawei уже используется крупнейшими телекоммуникационными компаниями Великобритании, такими как BT и Vodafone.
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