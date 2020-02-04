Великобритания разрешила Huawei участвовать в создании сети 5G

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предоставил китайской компании Huawei возможность ограниченно участвовать в создании британской сети 5G. Это решение принято в условиях давления со стороны Соединенных Штатов, которые настаивали, что оборудование Huawei следует исключить из-за опасений, что Китай может использовать его для шпионажа.

В постановлении правительства сказано, что «поставщики с высоким риском» будут допущены в «нечувствительные» части сетей 5G, но их участие будет ограничено 35%. Они будут исключены из базовой сети, а в критических местах, таких как ядерные объекты и военные базы, - и из радиосети.

Хотя имя компании Huawei не упоминается явно в заявлении британского правительства, не секрет, что китайский производитель коммуникационного оборудования относится к числу «поставщиков с высоким риском».

Ранее администрация президента США предупреждала Лондон, что использование оборудования Huawei может привести к сокращению сотрудничества между США и Британией в области разведки. Реакция Белого дома на решение правительства Великобритании пока неизвестна. Зато известно, что в Huawei удовлетворены этим решением.

По словам Huawei, «это решение, основанное на фактических данных, приведет к созданию более совершенной, более безопасной и экономически эффективной телекоммуникационной инфраструктуры, пригодной для будущего. Оно дает Великобритании доступ к передовым мировым технологиям и обеспечивает конкурентный рынок».

Оборудование Huawei уже используется крупнейшими телекоммуникационными компаниями Великобритании, такими как BT и Vodafone.