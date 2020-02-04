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Почти 2 млн пользователей были атакованы похитителями паролей в 2019 году
16:52 28.01.2020 |
Специалисты из «Лаборатории Касперского» провели анализ наиболее актуальных киберугроз, подвергавших риску личную информацию пользователей в 2019 году. Как отметили эксперты, в прошлом году в мире число пользователей, атакованных программами для кражи паролей, выросло на 72%. В общей сложности были отражены атаки на устройствах почти 2 млн пользователей.
Подобные программы способны извлекать информацию напрямую из браузеров, включая учетные данные к аккаунтам, сохраненные данные платежных карт и содержимое форм для автозаполнения.
Кроме того, в 2019 году возросло количество фишинговых атак, в ходе которых злоумышленники пытаются заполучить персональные и платежные данные пользователей. По словам специалистов, в прошлом году ежемесячно пресекалось около 38 млн попыток перехода пользователей на мошеннические сайты.
Напомним, ранее специалисты из компании Check Point Software в своем отчете рассказали об основных инструментах, которые киберпреступники использовали для атак на компании по всему миру в 2019 году. Среди вредоносного ПО доминировали криптомайнеры, несмотря на тот факт, что количество криптомайнинговых атак в 2019 году сократилось. 38% компаний по всему миру стали жертвой данного вредоносного ПО. 28% компаний были атакованы ботнетами, а лидером среди вредоносов благодаря своей универсальности стал Emotet. Как отметили специалисты, количество атак на мобильные устройства снизилось - с 33% в 2018 году до 27% в 2019.
Пользователям в целях безопасности рекомендуется: не переходить по подозрительным ссылкам в соцсетях, мессенджерах и почте; установить надежные защитные решения; придумать сложные пароли для своих учетных записей (более 12 символов, с буквами в разном регистре, цифрами и специальными символами), периодически менять их, а также использовать специальные менеджеры паролей для их хранения; по возможности включить двухфакторную авторизацию; перед установкой ПО ознакомиться с пользовательским соглашением.
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