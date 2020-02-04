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Google начала брать деньги с правоохранителей за пользовательские данные
13:00 28.01.2020 |
Начиная с текущего месяца, правоохранительные органы должны будут платить Google за доступ к пользовательской информации (электронной переписке, поисковым запросам, геолокационным данным и пр.) даже при наличии ордера. По данным The New York Times, компания установила следующую «таксу»: $45 за предоставление данных, $60 за прослушивание, $245 за ордер на обыск и т.д. Как пояснили в Google, средства частично компенсируют затраты компании на исполнение требований ордеров и повесток.
Федеральный закон США позволяет компаниям взимать плату с правительства в качестве компенсации за услуги, однако решение Google воспользоваться этим правом является крупным изменением в ее процедуре предоставления доступа правоохранителям к пользовательской информации.
Многие технологические компании в США долгие годы воздерживались от требований денежной компенсации у правительства по двум основным причинам. Во-первых, это довольно сложно осуществить в больших масштабах, а во-вторых, компании опасались обвинений в попытке нажиться на правительственных запросах. Тем не менее, ИБ-эксперты поддерживают введение подобной платы, так как она станет сдерживающим фактором, препятствующим массовому сбору данных.
Как показывают записи за 2008 год, Google раньше уже взимала плату с правоохранительных органов за предоставление пользовательских данных. Однако, по словам представителя компании, это было давно и нерегулярно.
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