Звонки Windows 10 со смартфона стали доступны для всех

Компания Microsoft начала внедрять функцию приёма и совершения звонков со смартфона через приложение Your Phone (Ваш телефон) для операционной системы Windows 10. На тот момент функция распространялась только для участников программы тестирования Windows Insiders.

Теперь звонки в Your Phone стали доступны для простых пользователей Windows 10. Установить на ПК его можно бесплатно из Microsoft Store. Также требуется поставить клиент для смартфона.

Приложение Your Phone доступно для смартфонов iOS и Android, но большинство новых продвинутых функций пока доступно только для флагманов Android, таких как Samsung Galaxy Note10 через Link to Windows. Так, недавно, в приложении появилась улучшенная галерея смартфона, возможность использовать сенсорный экран, поддержка двух SIM-карт.