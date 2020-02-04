Антивирус Avast уличили в продаже секретов пользователей за миллионы долларов

Компания Avast известная по своему популярному антивирусу, продавала пользовательские данные компаниям-гигантам вроде Google, Home Depot, Microsoft и Pepsi. Об этом сообщается в совместном расследовании авторитетных изданий Motherboard и PCMag.

Avast собирала данные с помощью своего антивируса и передавала дочерней компании Jumpshot. Та обрабатывала данные и продавала, иногда за миллионы долларов.

Просто для понимания сумм сделок - по данным авторов расследования, Omnicom заплатила Jumpshot за доступ к данным в 2019 году 2 миллиона 75 тысяч долларов.

Avast запрашивает у пользователей разрешение на подобную выдачу данных. Тем не менее расследование показало, что многие пользователи не осознавали, что Jumpshot продавала их данные.

В скандале оказались замешаны многие именитые компании. В списке клиентов присутствуют также Expedia, Intuit, Keurig, Condé Nast, Sephora, Loreal и многие другие.

Некоторые из них уже поспешили откреститься от Avast. Например, Microsoft заявила, что сейчас не имеет отношения к компании. Yelp заявила, что была вовлечена в одноразовую сделку с Jumpshot.

Продаваемые данные включали информацию их поиска Google, поиска мест в Google Maps, активности на страницах социальной сети LinkedIn, посещения видеосервиса YouTube, а также порносайтов. Также одним из продуктов Jumpshot была информация по «кликам» пользователей на различных сайтах с высокой точностью. Рекламировался проект слоганом «Каждый поиск. Каждый клик. Каждая покупка. На каждом сайте».

Предположительно, данные передавались в анонимном формате, не включая такие персональные подробности, как имена и контактные данные. Тем не менее эксперты считают, что существует вероятность «рассекретить» ряд пользователей.