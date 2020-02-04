Финансовые новости
- |
- 04.02.20
- |
- 15:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Антивирус Avast уличили в продаже секретов пользователей за миллионы долларов
08:55 28.01.2020 |
Компания Avast известная по своему популярному антивирусу, продавала пользовательские данные компаниям-гигантам вроде Google, Home Depot, Microsoft и Pepsi. Об этом сообщается в совместном расследовании авторитетных изданий Motherboard и PCMag.
Avast собирала данные с помощью своего антивируса и передавала дочерней компании Jumpshot. Та обрабатывала данные и продавала, иногда за миллионы долларов.
Просто для понимания сумм сделок - по данным авторов расследования, Omnicom заплатила Jumpshot за доступ к данным в 2019 году 2 миллиона 75 тысяч долларов.
Avast запрашивает у пользователей разрешение на подобную выдачу данных. Тем не менее расследование показало, что многие пользователи не осознавали, что Jumpshot продавала их данные.
В скандале оказались замешаны многие именитые компании. В списке клиентов присутствуют также Expedia, Intuit, Keurig, Condé Nast, Sephora, Loreal и многие другие.
Некоторые из них уже поспешили откреститься от Avast. Например, Microsoft заявила, что сейчас не имеет отношения к компании. Yelp заявила, что была вовлечена в одноразовую сделку с Jumpshot.
Продаваемые данные включали информацию их поиска Google, поиска мест в Google Maps, активности на страницах социальной сети LinkedIn, посещения видеосервиса YouTube, а также порносайтов. Также одним из продуктов Jumpshot была информация по «кликам» пользователей на различных сайтах с высокой точностью. Рекламировался проект слоганом «Каждый поиск. Каждый клик. Каждая покупка. На каждом сайте».
Предположительно, данные передавались в анонимном формате, не включая такие персональные подробности, как имена и контактные данные. Тем не менее эксперты считают, что существует вероятность «рассекретить» ряд пользователей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему
|Казус Сытника: Как антикоррупционный комитет спасает директора НАБУ от увольнения
|Императивный мандат и Богдан: Кто запугивает «Слуг народа» роспуском Рады
|Ликвидация мажоритарщиков: Смогут ли Зеленский с Богданом изменить Конституцию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Poco X2 представлен, и это — полная копия Redmi K30
|Skoda показала кроссовер, который меньше Karoq
|Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года
|Прощай, BlackBerry. Культовый канадский бренд вскоре полностью исчезнет с рынка смартфонов
|Долю в Aston Martin выкупает канадский миллиардер
|Facebook изменит принцип блокировки контента
Это интересно
|Avast сворачивает деятельность по сбору данных пользователей
|Samsung хочет, чтобы в консолях Xbox появилась поддержка сверхширокоформатных мониторов
|ЕК передумала запрещать системы распознавания лиц в общественных местах
|Lotus выпустил спорткар «на каждый день»
|Google объединит почту и мессенджер в одном универсальном приложении
|Легкие курильщика «волшебным образом» восстанавливаются, если бросить курить
|SpaceX запустила на орбиту четвёртую партию микроспутников Starlink