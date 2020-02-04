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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Более половины владельцев умных колонок управляют телевизорами с помощью голоса

 

В США умные колонки есть у 75 миллионов человек. Согласно результатам опроса, проведенного компанией Strategy Analytics, более половины из них - 39 миллионов - используют свои умные колонки для управления умным телевизором, приемником потокового вещания или другим телевизионным устройством - по крайней мере, еженедельно.

Если сопоставить эти данные с данными об общем количестве пользователей телевизоров, оказывается, что каждый восьмой теперь использует голос для поиска передач и фильмов, переключения каналов, изменения громкости или просто включения или выключения телевизора.

Опрос показал, что наиболее распространенным вариантом голосового управления телевизором является его включение или выключение. Несколько реже используются функции регулировки громкости, поиска и выбора каналов.

По мнению специалистов Strategy Analytics, эти данные имеют большое значение для поставщиков контента, поскольку его поиск и воспроизведение все чаще выполняется с помощью голосового управления, а не с использованием традиционных подходов, включая сенсорные экраны, клавиатуры и пульты дистанционного управления.
По материалам: ixbt.com
 

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