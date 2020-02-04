Финансовые новости
- |
- 04.02.20
- |
- 15:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Facebook добавит функцию распознавания лиц в Messenger
23:00 27.01.2020 |
Facebook планирует добавить систему распознавания лиц в приложение Messenger, предоставляя пользователям новый уровень защиты от несанкционированного доступа к переписке.
Раннюю версию данной функции обнаружила исследователь безопасности из Гонконга Джейн Манчун Вон (Jane Manchun Wong) в приложении Facebook Messenger. По ее словам, функция работает так же, как биометрические системы защиты в мессенджере WhatsApp.
Пользователи смогут активировать аутентификацию по лицу и выбирать время включения блокировки - через 1 минуту, 15 минут или 1 час после выхода из Messenger.
«Когда функция распознавания лица включена, пользователям нужно будет использовать Face ID для разблокировки приложения. Они по-прежнему смогут читать сообщения из уведомлений и отвечать на звонки, если приложение заблокировано. Face ID не передается и не сохраняется в Facebook», - говорится в описании функции.
Face ID пока использует то же название, что и система распознавания лиц от Apple в iPhone X и более новых моделях. Facebook, скорее всего, сменит название, прежде чем данная функция станет доступна всем пользователям.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему
|Казус Сытника: Как антикоррупционный комитет спасает директора НАБУ от увольнения
|Императивный мандат и Богдан: Кто запугивает «Слуг народа» роспуском Рады
|Ликвидация мажоритарщиков: Смогут ли Зеленский с Богданом изменить Конституцию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Poco X2 представлен, и это — полная копия Redmi K30
|Skoda показала кроссовер, который меньше Karoq
|Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года
|Прощай, BlackBerry. Культовый канадский бренд вскоре полностью исчезнет с рынка смартфонов
|Долю в Aston Martin выкупает канадский миллиардер
|Facebook изменит принцип блокировки контента
Это интересно
|Avast сворачивает деятельность по сбору данных пользователей
|Samsung хочет, чтобы в консолях Xbox появилась поддержка сверхширокоформатных мониторов
|ЕК передумала запрещать системы распознавания лиц в общественных местах
|Lotus выпустил спорткар «на каждый день»
|Google объединит почту и мессенджер в одном универсальном приложении
|Легкие курильщика «волшебным образом» восстанавливаются, если бросить курить
|SpaceX запустила на орбиту четвёртую партию микроспутников Starlink