Facebook добавит функцию распознавания лиц в Messenger

Facebook планирует добавить систему распознавания лиц в приложение Messenger, предоставляя пользователям новый уровень защиты от несанкционированного доступа к переписке.

Раннюю версию данной функции обнаружила исследователь безопасности из Гонконга Джейн Манчун Вон (Jane Manchun Wong) в приложении Facebook Messenger. По ее словам, функция работает так же, как биометрические системы защиты в мессенджере WhatsApp.

Пользователи смогут активировать аутентификацию по лицу и выбирать время включения блокировки - через 1 минуту, 15 минут или 1 час после выхода из Messenger.

«Когда функция распознавания лица включена, пользователям нужно будет использовать Face ID для разблокировки приложения. Они по-прежнему смогут читать сообщения из уведомлений и отвечать на звонки, если приложение заблокировано. Face ID не передается и не сохраняется в Facebook», - говорится в описании функции.

Face ID пока использует то же название, что и система распознавания лиц от Apple в iPhone X и более новых моделях. Facebook, скорее всего, сменит название, прежде чем данная функция станет доступна всем пользователям.