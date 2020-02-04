Быстрые 45-ваттные зарядки Samsung большую часть времени работают вполсилы

Быстрые 45-ваттные зарядки появились в ассортименте компании Samsung относительно недавно, но, как оказалось, к их работе есть один большой вопрос. По словам Макса Вайнбаха (Max Weinbach), шеф-редактора известного ресурса XDA-Developers, большую часть времени такие зарядки трудятся вполсилы.

Ему на примере Galaxy Note 10+ удалось выяснить, что полную мощность зарядка выдается только в том случае, когда заряд аккумулятора не превышает 30%. А как только это значение достигается, то мощность падает практически вдвое - до 25 Вт. То есть по факту 45 Вт - есть, но в реальности такая мощность выдается зарядкой далеко не всегда.

А между тем нужно отметить, что такие зарядки отнюдь не дешевы: цена такого «кубика» - $50.