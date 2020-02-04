Google позаимствовала у iPhone удобную функцию для Android

Сведения о том, что компания Google работает над технологией, которая станет аналогом AirDrop для Android, появились ещё летом прошло года. Теперь технология доведена до ума и готова к скорому внедрению.

Раньше она упоминалась как Fast Share, однако финальным названием стало Nearby Sharing. Тематический ресурс XDA Developers опубликовал видеоролик с живой демонстрацией передачи фото и видео между Pixel 2 XL и Pixel 4 с помощью Nearby Sharing.

Nearby Sharing избавилась от многих неудобных особенностей предшественника, которые не позволили в своё время функции Android Beam стать популярной. Работает технология в точности, как AirDrop.

Использование стало более простым и удобным. Начальное подключение устройств выполняется с использованием Bluetooth, а не NFC. В результате, нет нужды размещать смартфоны максимально близко, чтобы начать процесс передачи данных. Как отмечает автор ролика, передача осуществляется быстро, поскольку используется Wi-Fi.

Nearby Sharing включается в быстром меню настроек Android. Передать файл можно через стандартное меню «поделиться», доступное в большинстве приложений. Круг пользователей, которым разрешено отправлять вам файлы, можно ограничить.

Официальный дебют новой функции Android можно ожидать на конференции Google I/O 2020 в мае или даже раньше.