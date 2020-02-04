Разработчики из Google заявили, что в системе безопасности веб-браузера Apple Safari было обнаружено множество дыр, которые позволяли хакерам отслеживать поведение пользователей в интернете. Интересно, что это можно сделать с помощью инструмента, который был разработан для защиты конфиденциальности пользователей.

Специалисты Google выявили эти недостатки Apple в августе прошлого года. В декабре прошлого года Apple подтвердила факт существования этих уязвимостей в своем блоге и поблагодарила Google, а также подтвердила, что они были устранены.

Google нашла множество дыр в браузере Safari

Исследовательская группа определила пять типов атак, которые могли произойти из-за уязвимостей. Согласно сообщениям, уязвимости могут позволить третьим сторонам получать «конфиденциальную личную информацию о привычках пользователя при просмотре контента».

Вы не ожидаете, что технологии, повышающие конфиденциальность, будут представлять риски для конфиденциальности. В случае использования эти уязвимости позволят осуществлять несанкционированное и неконтролируемое отслеживание пользователей. Хотя сегодня такие уязвимости в отношении конфиденциальности встречаются очень редко, проблемы в механизмах, предназначенных для улучшения конфиденциальности, являются неожиданными и крайне противоречивыми.

Специалист по сетевой безопаности Лукаш Олейник

