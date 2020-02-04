Глава Google призывает не спешить с регулированием искусственного интеллекта

Генеральный директор Google Сундар Пичаи предостерег законодателей от поспешного регулирования искусственного интеллекта, отметив, что в рамках действующего законодательства может быть достаточно правил для контроля над новой технологией.

В интервью газете The Financial Times Пичаи сказал, что искусственный интеллект требует "умного регулирования", которое обеспечит баланс между инновациями и защитой граждан.

Он предложил рассмотреть существующие законы для управления использованием искусственного интеллекта, "а не исходить из того, что нужно сделать все заново".

Если потребуются новые правила, по мнению Пичаи, их следует применять к конкретным секторам и отраслям, а не повсеместно, как предлагают некоторые законодатели.

"Есть области, где необходимо проводить исследования, прежде чем мы узнаем, каких подходов придерживаться", - сказал Пичаи.

"Вместо того, чтобы торопиться так, что это мешает инновациям и исследованиям, в действительности нужно решить некоторые сложные проблемы", - добавил он, отметив такие аспекты технологии, как алгоритмическая предвзятость и плохая подотчетность.