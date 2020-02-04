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Следующие 46 млрд устройств: глава Microsoft — о будущем после Windows, iOS и Android
13:00 22.01.2020 |
«Как вы думаете, какой бизнес самый крупный в области аппаратного обеспечения в Microsoft?» - спросил исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) журналиста на прошлой неделе во время частного мероприятия. Репортёр ответил: «Xbox». На это руководитель сказал: «Нет, это наше облако».
Microsoft разрабатывает всё, начиная от центров обработки данных и заканчивая серверами и сетевым стеком, который размещается внутри. Господин Наделла рассказал о видении будущего компанией, которое выходит далеко за рамки миллиарда современных пользователей Windows.
«На мой взгляд, Windows - это наша установочная база в миллиард пользователей. Мы продолжаем добавлять пару сотен миллионов компьютеров ежегодно и хотим их качественно обслуживать, - пояснил господин Наделла. - Также мы стремимся думать о более широком контексте. Мы не хотим, чтобы только то, чего мы достигли, определяло наше развитие. Мы смотрим в будущее, когда клиентских систем будет 50 миллиардов. Windows с её миллиардом - это хорошо, Android с 2 млрд - тоже хорошо, как и iOS с её миллиардом. Но есть еще 46 млрд. Давайте подумаем, как будут выглядеть эти 46 миллиардов плюс текущие 4 миллиарда, и определим стратегию».
Microsoft много лет говорила о возможности быстрого роста Интернета вещей (IoT) с помощью сенсоров и простых устройств, в то время как компания строила облачную империю и тихо приобретала компании, которые призваны помочь ей управлять этими миллиардами подключенных к облаку устройств. Некоторые аналитики утверждают, что уже существует 22 миллиарда подключенных устройств, а к 2025 или 2030 году, в зависимости от оценок, их число возрастёт до 50 млрд. Можно спорить относительно количества подключённых к Интернету устройств и даты, но за этим будущее, и Сатья Наделла реорганизовал Windows и Azure, чтобы подготовиться.
Microsoft нужно осторожно действовать, если она желает избежать сравнений с IBM, но компания, безусловно, амбициозна в своих усилиях по созданию кроссплатформенной среды, охватывающей мировые вычислительные устройства. Microsoft также сталкивается с огромными проблемами со стороны конкурентов, которые тоже стремятся управлять этими миллиардами подключённых к Интернету устройств. Amazon, ARM, Dell, Huawei, Cisco, IBM, Intel, Google, HP, Oracle, Qualcomm, Samsung и другие борются за этот потенциальной огромный рынок, но явного победителя пока нет.
Программный гигант также должен будет убедить конкурентов сотрудничать, если собирается приблизиться к осуществлению амбициозной задачи. Поэтому мы видели партнёрство Microsoft с Amazon по интеграции Alexa и Cortana, с Samsung по приложениям Android, с Walmart - по технологиям для продуктовых магазинов, с Sony - по потоковым облачным играм и так далее.
Сатья Наделла, очевидно, направил Microsoft по иному пути с тех пор, как шесть лет назад занял пост генерального директора. Результаты стали очевидны уже через год, а два года назад компания реорганизовала своё подразделение Windows, чтобы подготовиться к миру за пределами своей основной ОС. В октябре, когда Microsoft представила свои будущие продукты на базе Android (прежде всего, двухэкранную раскладушку Surface Duo), господин Наделла сказал, что ОС не имеет значения, а всё дело в окружении. Это очевидное признание того, как мобильная эра меняет рынок.
Всё это не означает, что Windows мертва или что Microsoft откажется от неё в перспективе. Просто ОС уже не так важна для корпорации, чем когда-то, особенно если видение Сатьи Наделлы оправдается. «Мы, без сомнения, многое делаем с прицелом на следующую крупную платформу, - пояснил руководитель. - Но в то же время мы не говорим, что наши усилия приведут к тому, что все устройства iOS, Android и Windows внезапно вольются в эту новую платформу».
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