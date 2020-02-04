В Швейцарии создан роботизированный манипулятор, который удерживает небольшие предметы при помощи акустической левитации

Швейцарский учёный создал роботизированный манипулятор, который без физических захватов удерживает и перемещает небольшие предметы произвольной формы. Это похоже на чудо, но на деле - удачное использование акустической левитации.

Бывший аспирант Высшей технологической школы Цюриха, а теперь стипендиат этого учреждения Марсель Шук (Marcel Schuck) разработал и усовершенствует роботизированный захват, который может манипулировать небольшими и хрупкими объектами не касаясь их. Задействованная технология использует физику звуковых волн, когда мелкие предметы парят в воздухе, удерживаемые в стоячей акустической волне.

В манипуляторе изобретателя нет физических захватов и механически движущихся частей. Он состоит из двух полусфер, стенки которых внутри покрыты сетью ультразвуковых излучателей. Излучатели, в свою очередь, подключаются к контроллерам и управляются программой с компьютера. Использование компьютера позволяет точно рассчитать точки звукового давления внутри сферы (захвата), чтобы предмет можно было захватить и переместить туда, куда нужно.

Акустический захват может быть использован в часовом производстве и при производстве электроники. Он идеально подходит для переноса мелких и хрупких деталей. Такой манипулятор не нужно каждый раз механически настраивать на захват предметов разной формы и заниматься регулярной очисткой захватов. Иными словами, в производстве на автоматизированных линиях по сборке точных механизмов или в полупроводниковом производстве подобные манипуляторы могут стать фактором снижения себестоимости продукции.

Сейчас изобретатель создаёт комплект для разработчиков. Этот набор, в который войдёт манипулятор, программное обеспечение и инструкции, должен помочь найти область практического применения разработке и, в конечном итоге, стать мостиком между заинтересованными производителями и изобретателем. Если это удастся, учёный собирается в 2021 году создать стартап на базе своей идеи.