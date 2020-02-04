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Смартфоны Xiaomi Black Shark становятся еще ближе к игровым консолям
09:26 21.01.2020 |
Игровая компания Tencent Games, которая является крупнейшим игроком на рынке мобильного гейминга, объявила о том, что она работает вместе с Black Shark над оптимизацией аппаратного и программного обеспечения новых игровых смартфонов.
Новое соглашение с Black Shark о сотрудничестве в области игровых телефонов было подписано с одной конечной целью - предоставить пользователям улучшенный опыт мобильных игр. Фактически все идет к тому, что игровые смартфоны станут полноценной заменой портативных игровых консолей. Именно поэтому мы вряд ли увидим преемника PlayStation Vita. Только Nintendo с ее оригинальным подходом и уникальными эксклюзивами продолжит играть на поле, где нет Sony и Microsoft.
Грядущий Black Shark 3 станет первым смартфоном, который будет создан при сотрудничестве двух компаний. Ожидается, что Black Shark 3 будет оснащен дисплеем QHD с частотой 120 Гц, чипсетом Snapdragon 865 и оперативной памятью LPDDR5 емкостью до 16 ГБ в версии с подддержкой 5G. Black Shark 3 5G будет являться одним из первых на рынке смартфонов с этой однокристальной системой наряду с Xiaomi Mi 10 и Samsung Galaxy S20.
Выход Black Shark 3 5G ожидается в марте этого года.
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