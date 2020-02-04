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Проправительственные кибергруппировки стали чаще атаковать компании
15:50 20.01.2020 |
Организации все чаще становятся жертвами спонсируемых правительствами киберпреступников. 25% компаний связывают атаки на их бизнес с кибервойной или действиями других государств, показали результаты опроса, проведенного специалистами из компании Radware.
В 2018 году только 19% организаций связывают в кибератаках другие государства, но в 2019 году эта цифра увеличилась до 27%. Что интересно, предприятия в Северной Америке чаще склонны связывать атаки с правительственными киберпреступниками (36%).
«Кибератаки со стороны спонсируемых правительствами преступников являются одними из самых сложных для нейтрализации, поскольку их организаторы часто располагают значительными ресурсами, знаниями об уязвимостях нулевого дня и терпением для планирования и выполнения данных операций. Подобные атаки могут привести к потере конфиденциальных, торговых, технологических или других данных», - отметили специалисты.
Как показали результаты опроса, 22% опрошенных даже не знали, были ли они атакованы, а 27% пострадавших не догадывались о мотивах преступников. 38% компаний не уверены, подвергались ли их сети атакам IoT-ботнетов, а 46% не уверены, что подверглись зашифрованным DDoS-атакам.
Хотя технологии мобильной связи 5-го поколения (5G) предоставляют прекрасную возможность для обеспечения безопасности в сетях, только 26% опрошенных подтвердили готовность к развертыванию 5G, а 32% - лишь частично подготовлены.
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