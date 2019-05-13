Финансовые новости
- |
- 13.05.19
- |
- 12:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Хакеры взломали три антивирусные компании в США
08:14 13.05.2019 |
Киберпреступная группировка, предположительно российского происхождения, выставила на продажу информацию, похищенную у трех американских производителей антивирусного ПО. Речь идет о группировке под названием Fxmsp, долгое время специализирующейся на продаже подлинных корпоративных данных. Как сообщает ИБ-компания Advanced Intelligence (AdvIntel), нелегальный бизнес принес киберпреступникам порядка $1 млн.
Fxmsp существует с 2017 года и хорошо известна на киберпреступных форумах. По данным AdvIntel, в группировку входят русско- и англоговорящие хакеры. Главной целью киберпреступников являются правительственные учреждения по всему миру, у которых они похищают конфиденциальную информацию. Продажа похищенных данных осуществляется через надежную сеть доверенных посредников.
Как правило, Fxmsp проникает в корпоративные сети через доступные извне серверы RDP и незащищенные активные каталоги (active directory). Кроме того, киберпреступники создали ботнет, способный выуживать у жертв нужные учетные данные.
В марте 2019 года Fxmsp заявили, что в их распоряжении оказались данные трех крупных производителей решений безопасности из США, в том числе исходные коды антивирусных продуктов, Искусственного интеллекта и плагинов безопасности. За предоставление доступа к корпоративным сетям и похищенную информацию группировка просит более $300 тыс.
Киберпреступники не сообщают названия скомпрометированных компаний, но предоставляют индикаторы для их идентификации. Fxmsp также предлагает «скриншоты папок с 30 терабайтами данных, предположительно извлеченных из корпоративных сетей». В папках содержится документация по разработке, модели искусственного интеллекта, решения для обеспечения безопасности в Сети, а также код антивирусного ПО.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленое обострение. Где «гибриды» пытаются прорваться в тыл защитникам Донбасса
|Проблемы с российской нефтью могут открыть для Украины новые возможности
|Омелян: асфальт, который построили мы, – не поплывет
|Зачем Зеленский создает совет пятерых
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Илон Маск показал, как выглядят 60 спутников проекта Starlink в ракете Falcon 9
|Хакеры взломали три антивирусные компании в США
|Смартфон Huawei Y9 Prime 2019 получил дисплей без вырезов и отверстий и прячущуюся в корпусе фронтальную камеру
|Представлен способ отслеживания курсора мыши с помощью HTML и CSS
|Intel: ноутбуки с гибкими дисплеями появятся не раньше, чем через 2 года
|Google разрешила покупать приложения Android за наличные
Это интересно
|Дебют смартфона Huawei P smart Z: камера-перископ и большой экран Full HD+
|Хакеры похитили более $40 млн в результате взлома биржи криптовалют Binance
|Google представила Pixel 3A и 3A XL: относительно доступные смартфоны с флагманской камерой
|Представлена операционная система Android 10
|9 лучших приложений Google Play. Объявлены победители Google Play Awards 2019
|В Германии открылся первый электрический автобан
|Microsoft встроит полноценное ядро Linux в Windows 10