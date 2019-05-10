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Intel: ноутбуки с гибкими дисплеями появятся не раньше, чем через 2 года
13:27 10.05.2019 |
Уже через два года могут появиться ноутбуки с гибкими дисплеями, заявил один из руководителей компании Intel в интервью ресурсу Nikkei Asian Review. Да, по мнению представителя Intel, вслед за смартфонами гибкие дисплеи могут появиться и в ноутбуках, но случится это не очень скоро.
«Сейчас мы находимся в начале пути и пытаемся понять возможности и ограничения технологии [гибкого дисплея - прим. ред.]», - заявил Джошуа Д. Ньюман (Joshua D. Newman), генеральный менеджер Intel по мобильным инновациям и вице-президент группы клиентских вычислительных систем. Также он отметил, что Intel видит потенциал в складывающихся дисплеях, ведь они могут дать пользователям новые возможности. И как раз на данный момент компания исследует такие возможности. Проще говоря, сейчас Intel пытается придумать, каким именно образом можно использовать гибкие дисплеи в ноутбуках и для чего это может быть полезно.
В то же время представитель Intel отмечает, что технология гибких дисплеев не совершенна, и потребуется по меньшей мере два года, чтобы создать надёжный ноутбук с гибким экраном. Отмечается, что Intel исследует возможности для применения гибких дисплеев совместно с крупными производителями, включая LG Display, BOE Technology Group, Sharp и Samsung Display.
Наглядной демонстрацией несовершенства устройств с гибким дисплеем недавно стала история со смартфонами Galaxy Fold. Напомним, что у некоторых обозревателей, получивших устройство до релиза, гибкий дисплей сломался буквально через несколько дней использования. Поэтому Samsung была вынуждена отложить выпуск своего смартфона и исправить допущенные ошибки. Кстати, по последним данным, корейской компании удалось решить проблемы, и скоро будет назначена новая дата выхода Galaxy Fold.
Но если ответ на вопрос, зачем смартфону гибкий дисплей, найти не сложно, то с ноутбуками всё не столь очевидно. На самом деле, перед Intel как раз и стоит задача не только придумать надёжный гибкий ноутбук, но и объяснить пользователям зачем это нужно, и почему это не просто «инновация ради инноваций». А самой Intel ноутбук с гибким дисплеем нужен для того, чтобы обеспечить пользователей чем-то новым, выходящим за рамки традиционных ПК, спрос на которые продолжает снижаться. То есть компания таким образом попытается стимулировать интерес пользователей к компьютерам, тем самым обеспечивая продажи своих процессоров.
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