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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Самый «живой» искусственный интеллект — Google Duplex — переходит в онлайн
21:52 08.05.2019 |
В начале марта Google сделала свой искусственный интеллект Duplex доступным почти на всей территории США, но изначально только для владельцев смартфонов Pixel. Чуть позже поддержку Duplex получили флагманы Samsung.
Вчера на мероприятии Google заявила, что Duplex в США доступен для любых смартфонов, но фактически это случилось ещё в начале апреля.
Однако на этом новости относительно Duplex не ограничились. Google представила web-версию данного ИИ. Если сейчас Duplex работает только посредством телефонных звонков, что, собственно, и стало его отличительной особенностью, то вскоре этот искусственный интеллект сможет выполнять те же задачи онлайн. Правда, на первых порах Duplex сможет лишь покупать билеты в кино и брать в прокат автомобили.
Web-версия Duplex выйдет позже летом в США и Великобритании и, конечно, только на английском. И это будет первый выход данного ИИ за пределы США, пусть и пока лишь в онлайн-формате.
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