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Google берёт контроль над обновлением ряда компонентов Android в свои руки
17:46 08.05.2019 |
Новые версии Android, как и всегда, будут выходить тогда, когда конкретный производитель сможет подготовить соответствующее обновление. Но теперь Google берёт в свои руки обновление трёх компонентов системы: безопасность, совместимость и конфиденциальность. Уже сейчас патчи безопасности у многих производителей выходят каждый месяц, а с выходом Android 10 подобным образом будут обновляться и два других компонента.
При этом все три перестанут зависеть от производителя конкретного смартфона, так как будут обновляться через Google Play, как обычное ПО. Да, это всего лишь три компонента, но это ещё один шаг к тому, чтобы в будущем все обновления, включая новые версии Android, были доступны пользователям намного быстрее, чем сейчас.
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