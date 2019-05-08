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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Google представила Pixel 3A и 3A XL: относительно доступные смартфоны с флагманской камерой

На мероприятии Google I/O компания Google представила свои новые смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL. Новинки являются относительно доступными версиями флагманов Pixel 3 и Pixel 3 XL соответственно, но при этом они сохранили ключевую особенность старших моделей - превосходную камеру.

 

Но сначала стоит отметить главное отличие новинок от флагманов. Оно заключается в их платформе - в основе Pixel 3A и 3A XL лежит 10-нм процессор Snapdragon 670 с восемью ядрами Kryo 360 с частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 615. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт, а для хранения данных предусмотрено 64 Гбайт встроенной флеш-памяти. А вот слотов для карт памяти в новинках нет.

В обоих новых Pixel стекло на задней панели заменено на пластик. Ещё новинки лишены поддержки беспроводной зарядки и защиты от пыли и влаги. Однако есть в них и одно положительное отличие от старших Pixel 3: в новых смартфонах Google вернула 3,5-мм разъём для наушников!


Более крупный Pixel 3A XL получил 6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2160 × 1080 точек), тогда как более компактный Pixel 3A обладает таким же дисплеем, но с диагональю 5,6 дюйма. За автономную работу смартфонов отвечают батареи на 3700 и 3000 мА·ч соответственно. Имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт по стандарту USB Power Delivery.

 

Что касается камеры, то, как и говорилось выше, она в обоих Pixel 3A абсолютно такая же, как и в старших Pixel 3. В основе лежит датчик изображения Sony IMX363 с разрешением 12,2 Мп и пикселями размером 1,4 мкм, а также использована оптика с апертурой f/1,8 и имеется оптическая стабилизация изображения. Есть тут поддержка улучшенной съёмки при плохом освещении, а также один из лучших портретных режимов среди всех смартфонов. Фронтальная же камера построена на 8-Мп сенсоре.

 

Компания Google уже начала продажи смартфонов Pixel 3A и Pixel 3A XL. Стоимость новинок составила $399 и $479 соответственно. Смартфоны будут доступны в трёх цветах: чёрном, белом и лёгком фиолетовом.
По материалам: 3DNews
 

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