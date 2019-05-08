Представлена операционная система Android 10

Компания Google представила операционную систему Android 10, которая пока не получила собственного имени.

Рассказали разработчики не очень много, так как система в виде бета-версии уже доступна в течение нескольких месяцев.

* В Android 10 появится нативная поддержка гибких смартфонов и планшетов. Компания концентрируется на том, чтобы при переходе из сложенного в разложенный режим пользователь не испытывал никаких неудобств. В частности, даже игры должны не перезагружаться, а продолжать работать при смене режима.

* Google рассказала и про поддержку 5G, заявив, что до конца текущего года более чем 20 сотовых операторов развернут сети пятого поколения. Но мы прекрасно понимаем, что всё это пока будет весьма локально, так что о массовости говорить не приходится.

* В Android 10 появится весьма необычная функция Live Caption, которая делает весьма простую вещь: преобразует речь в текст, то есть в субтитры. Работать это будет, условно во всех приложениях. К примеру, в видеороликах, хранящихся в памяти смартфона, в мессенджерах и так далее, причём даже в офлайне. Система искусственного интеллекта, которая будет ответственна за работу функции, будет постоянно обучаться.

* В новой версии Android наконец-то появится полноценная тёмная тема.

* Разработчики подтвердили, что Android Q будет поставляться с новой навигационной системой без экранных кнопок. Хотя эта функция является новой для стокового Android, такие оболочки, как MIUI, EMUI и другие, уже используют аналогичную функциональность. Источник пишет, что технически разработчики объединили базовый жест смахивания из iOS с жестом смахивания назад с края экрана из оболочки MIUI.





По плану Google, смахивание слева направо вызовет меню, а если вы хотите вернуться назад, то вам придется сделать двойное смахивание слева направо. Google хочет, чтобы OEM-производители и разработчики приложений придерживались нового полноэкранного режима жестов, хотя они могут выбирать и другую систему управления.

Кроме того, Google рассказала о новых функциях, связанных с конфиденциальностью данных, о новых возможностях ограничения времени, проведённом со смартфоном, о расширенных возможностях родительского контроля.





Android 10 (или Android Q) будет доступна для 21 модели смартфона следующих брендов: Google, OnePlus, Tecno, Xiaomi, Asus, Huawei, Sony, Nokia, Oppo, LG, Essential, Vivo и Realme. В данном случае Google имеет в виду следующую бета-версию (Beta 3). К сожалению, конкретные модели компания не назвала, хотя со многими и так всё понятно.