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9 лучших приложений Google Play. Объявлены победители Google Play Awards 2019
22:54 07.05.2019 |
Компания Google опубликовала список приложений, которые были признаны лучшими в ежегодной номинации Google Play Awards 2019.
Как и в прошлом году, победители были выбраны в девяти различных категориях, при этом приложения оценивали по различным параметрам, включая дизайн, качество, отзывы пользователей, влияние на производительность мобильного устройства, жизнь людей и так далее.
Победители перечислены ниже:
* Приложение для улучшения качества жизни - Woebot: Your Self-Care Expert
* Приложение для людей с ограниченными возможностями - Envision AI
* Лучший социальный эффект - Wisdo
* Самая красивая игра - Shadowgun Legends
* Лучшая игра для гостинной - Neverthink: Handpicked videos
* Самая необычная игра - Tick Tock: A Tale for Two
* Выдающаяся разработка для миллиардов - Canva: Graphic Design & Logo, Flyer, Poster
* Прорыв в приложениях - Slowly
* Прорыв в играх - Marvel Strike Force
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