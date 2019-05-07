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Microsoft встроит полноценное ядро Linux в Windows 10
17:38 07.05.2019 |
Компания Microsoft представила обновленную подсистему WSL 2 (Windows Subsystem for Linux), предназначенную для запуска исполняемых файлов Linux в Windows. Ключевой особенностью обновления WSL 2 является встроенное полноценное ядро Microsoft Linux.
Первые тестовые сборки для участников программы Windows Insider будут выпущены в конце июня нынешнего года. Кастомное ядро обеспечит основу для архитектуры Microsoft Windows Subsystem for Linux (WSL) 2. Реализация полноценного ядра Linux в WSL 2 позволит улучшить совместимость, существенно повысить производительность приложений Linux под Windows, ускорить время загрузки, оптимизировать использование оперативной памяти, ускорить работу ввода-вывода файловой системы и запускать контейнеры Docker напрямую, а не через виртуальную машину.
Согласно результатам внутреннего тестирования Microsoft, вторая редакция WSL работает в 20 раз быстрее по сравнению с WSL 1 при распаковке архивов tarball и порядка в 2-5 раз быстрее при использовании git clone, npm install и cmake в различных проектах.
Первый релиз WSL 2 будет базироваться на долгосрочной стабильной версии Linux 4.19. По мере выхода исправлений для LTS ветки 4.19 ядро для WSL 2 будет оперативно обновляться через механизм Windows Update и тестироваться в инфраструктуре непрерывной интеграции Microsoft.
Согласно сообщению компании, ядро будет полностью открытым. Microsoft также предоставит разработчикам инструкции для создания собственных версий ядра. Всю информацию техногигант пообещал разместить на Github.
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