Microsoft создала VR-контроллер, который позволяет чувствовать виртуальные объекты

Корпорация Microsoft намерена добавить больше ощущений в виртуальную реальность. Добиться этого удастся благодаря новому контроллеру Touch Rigid Controller (TORC), который был анонсирован разработчиком. Он позволяет имитировать ощущения объёмных объектов за счёт тактильного контакта. В компании считают, что вариации технологии могут быть использованы при создании разных устройств, в том числе геймпадов и стилусов.

Разработка устройства осуществлялась совместно со специалистами Корейского института передовых технологий (KAIST). Устройство имеет жёсткий корпус без видимых движущихся элементов. Несмотря на это, оно способно передавать различные тактильные ощущения и обеспечивает высокий уровень восприятия в процессе манипулирования виртуальными объектами. На данный момент создана версия устройства, предназначенная для большого, указательного и среднего пальцев. Это означает, что моделируемый виртуальный объект должен быть достаточно компактным.





Разработчики отмечают, что при помощи TORC можно вращать виртуальный объект, делая для этого соответствующее движение большим пальцем. Во время этого процесса визуализированные вибрации позволяют пальцам чувствовать свойства виртуального объекта. Проще говоря, компания Microsoft нашла способ заставить устройство совершать вибрации таким образом, чтобы пользователь думал, что взаимодействует с другим объектом.

Отмечается также, что с помощью TORC пользователь сможет более непосредственно контролировать свои действия в виртуальном пространстве. Контроллер Microsoft заставляет чувствовать пользователя прямое взаимодействие с виртуальной реальностью. Такой подход позволит разработчикам создавать VR-контент, для взаимодействия с которым необходимо задействовать зрение, слух и тактильное восприятие. В дальнейшем технологию можно будет объединить с другими разработками, что позволит сделать виртуальный мир ещё более захватывающим.