ASUS начинает применять жидкий металл в системах охлаждения ноутбуков

Современные процессоры существенно увеличили число вычислительных ядер, но вместе с этим выросло и их тепловыделение. Отвод дополнительного количества тепла не представляет большой проблемы для настольных компьютеров, которые традиционно собираются в сравнительно крупных корпусах. Однако в ноутбуках, особенно в тонких и лёгких моделях, борьба с высокими температурами представляет собой достаточно сложную инженерную задачу, для решения которой производители вынуждены прибегать к новым и нестандартным решениям. Так, после официального выхода восьмиядерного мобильного процессора Core i9-9980HK компания ASUS решила улучшить применяемые в флагманских ноутбуках системы охлаждения и стала внедрять более эффективный термоинтерфейсный материал - жидкий металл.

Необходимость улучшить эффективность систем охлаждения в мобильных компьютерах назрела уже давно. Работа мобильных процессоров на границе троттлинга стала стандартным явлением для производительных ноутбуков. Зачастую это даже оборачивается весьма неприятными последствиями. Например, пока ещё свежа в памяти история с прошлогодним обновлением MacBook Pro, когда более новые версии мобильных компьютеров Apple на базе процессоров Core восьмого поколения из-за температурного троттлинга оказались медленнее предшественников с процессорами седьмого поколения. Претензии часто возникали и к ноутбукам других производителей, системы охлаждения которых зачастую плохо справляются с отводом выделяемого процессором тепла при высокой вычислительной нагрузке.

Сложившаяся ситуация привела к тому, что многие технические форумы, посвящённые обсуждению современных мобильных компьютеров, заполнены рекомендациями разбирать ноутбуки сразу после покупки и менять в них стандартную термопасту на какие-то более эффективные варианты. Часто можно встретить и рекомендации по снижению напряжения питания на процессоре. Но все такие варианты годятся для энтузиастов и не подходят для массового пользователя.

К счастью, компания ASUS решила предпринять дополнительные меры к тому, чтобы нейтрализовать проблему перегрева, которая с выходом мобильных процессоров поколения Coffee Lake Refresh грозила обернуться ещё большими неприятностями. Теперь избранные модели ноутбуков серии ASUS ROG, оснащённые флагманскими восьмиядерными процессорами с тепловым пакетом 45 Вт, будут использовать «экзотический термоинтерфейсный материал», улучшающий эффективность передачи тепла от CPU к системе охлаждения. Этим материалом является известная термопаста класса «жидкий металл» Thermal Grizzly Conductonaut.

Grizzly Conductonaut - термоинтерфейс популярного немецкого производителя на основе олова, галлия и индия, который имеет высочайшую теплопроводность 75 Вт/м∙К и ориентирован на применение при неэкстремальном разгоне. Как утверждают разработчики ASUS, использование такого термоинтерфейса при прочих равных позволяет снизить температуру процессора на 13 градусов по сравнению со стандартной термопастой. При этом, как подчёркивается, для лучшей эффективности работы жидкого металла компания выработала чёткие нормы дозировки термоинтерфейса и позаботилась о противодействии его вытеканию, для чего вокруг места контакта системы охлаждения с процессором предусмотрен специальный «фартук».

ASUS ROG G703

Ноутбуки ASUS ROG с жидкометаллическим термоинтерфейсом уже поставляются на рынок. В настоящее время Thermal Grizzly Conductonaut используется в системе охлаждения 17-дюймового ноутбука ASUS ROG G703GXR на базе процессора Core i9-9980HK. Однако очевидно, что в будущем жидкий металл можно будет встретить и в других флагманских моделях.