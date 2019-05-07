Топ-3 апрельского рейтинга AnTuTu оккупирован смартфонами Xiaomi

В Китае опубликован местный рейтинг бенчмарка AnTuTu и в нем, на удивление, фигурирует только один смартфон Huawei, причем Honor V20 и на последней позиции. В то время как верхушка рейтинга производительности оккупирована моделями Xiaomi.

Перечень из десяти моделей с наибольшей производительностью возглавил Mi 9 Exploere Edition c 373 715 баллами. Второе место c мизерным отставанием в 204 балла закрепил за собой Mi 9. При этом рассчитанный на геймеров и максимальную производительность Black Shark 2 со своими 371 837 баллами оказался только третьим.

Далее следует Meizu 16s, два Samsung Galaxy S10, взятые в клещи двумя моделями Vivo iQOO, Nubia Red Devil Mars и вышеупомянутый Honor V20. Представители бенчмарка отмечают, что флагманы Huawei могли вылететь из рейтинга потому, что пользователи при тестировании не пользуются режимом максимальной производительности, который нужно предварительно активировать в настройках. Вторая ремарка касается уже майского рейтинга AnTuTu. В нем произойдут большие изменения, так как в протокол войдут новые модели - Oppo Reno, ZTE Axon 10 Pro, Lenovo Z6 Pro и Nubia Red Devil 3. Так что гегемония троицы моделей Xiaomi может долго и не продлиться.