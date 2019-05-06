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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold задержится до второй половины 2019 года
14:07 06.05.2019 |
В феврале Samsung официально анонсировала свой первый складной телефон Samsung Galaxy Fold, который должен был поступить в продажу уже в первых числах мая.
Однако пару недель назад компания Samsung начала собирать все образцы Samsung Galaxy Fold, которые были разосланы обозревателям и блогерам, после того, как пользователи столкнулись к тем, что экран выходит из строя через несколько дней. Компания признала факт существования проблем, из-за которых выпуск финальной версии Samsung Galaxy Fold было решено отложить.
Оператор AT&T сделал предположение, согласно которому продажи начнутся 13 июня. Однако, согласно новым данным, смартфон поступит в продажу только во второй половине этого года. Samsung в настоящее время делает все возможное, чтобы исправить проблему как можно быстрее. Новая дата начала продаж будет объявлена в течение нескольких недель.
Таким образом, Samsung Galaxy Fold вполне может появиться на рынке уже после Huawei Mate X, выход которого ожидается в июле. Кроме того, Samsung Galaxy Fold не станет первым смартфоном с самой быстрой памятью UFC 3.0. Этим смартфоном будет OnePlus 7, который представят уже на следующей неделе.
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