Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold задержится до второй половины 2019 года

В феврале Samsung официально анонсировала свой первый складной телефон Samsung Galaxy Fold, который должен был поступить в продажу уже в первых числах мая.

Однако пару недель назад компания Samsung начала собирать все образцы Samsung Galaxy Fold, которые были разосланы обозревателям и блогерам, после того, как пользователи столкнулись к тем, что экран выходит из строя через несколько дней. Компания признала факт существования проблем, из-за которых выпуск финальной версии Samsung Galaxy Fold было решено отложить.

Оператор AT&T сделал предположение, согласно которому продажи начнутся 13 июня. Однако, согласно новым данным, смартфон поступит в продажу только во второй половине этого года. Samsung в настоящее время делает все возможное, чтобы исправить проблему как можно быстрее. Новая дата начала продаж будет объявлена в течение нескольких недель.

Таким образом, Samsung Galaxy Fold вполне может появиться на рынке уже после Huawei Mate X, выход которого ожидается в июле. Кроме того, Samsung Galaxy Fold не станет первым смартфоном с самой быстрой памятью UFC 3.0. Этим смартфоном будет OnePlus 7, который представят уже на следующей неделе.