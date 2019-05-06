В Японии успешно запустили первую частную ракету MOMO

Космическая отрасль - одна из самых сложных в мире. И до недавнего времени казалось, что этим направлением могут заниматься исключительно огромные государственные компании.

Однако Илон Маск доказал, что времена меняются. И это поняли и в других странах. Как сообщают источники, вчера в Японии успешно запустили первую частную ракету.

Стартап Interstellar Technology, созданный в 2003 году, успешно запустил ракету MOMO-3, открыв таким образом частную космонавтику в Японии. До этого компания делала две попытки: в 2017 и 2018 году, но обе были неудачными.

MOMO-3 представляет собой очень компактную ракету-носитель. Её длина составляет около 10 м при диаметре всего в 50 см и массе в 1 т. Ракета способна выводить на орбиту лишь около 20 кг груза, при этом максимальная высота, на которую может быть выведен объект, составляет лишь 120 км.





Что касается вчерашнего запуска, ракета превысила высоту в 100 км, то есть формально вышла в космическое пространство. Весь полёт длился менее 9 минут, после чего ракета упала в Тихий океан.