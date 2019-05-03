Microsoft запустила «отзеркаливание» оповещений Android на Windows 10

Компания Microsoft представила приложение Your Phone (Ваш телефон) в прошлом году. Он даёт доступ к фото и текстовым сообщениям на смартфоне с компьютера с операционной системой Windows 10. Теперь Microsoft начала работать над внедрением новой функции Your Phone - отображения оповещений со смартфонов или планшетов Android на компьютере с Windows 10.

На днях началось тестирование тестовой сборки Windows 10 среди участников программы Windows Insiders. В ней новая функция уже присутствует.

Если пользователь разрешит показывать оповещения, то сможет просматривать их на ПК в режиме реального времени, без необходимости доставать и включать смартфон.

Можно настроить, какие оповещения пользователь хочет получать на ПК, также можно очищать их под одному или все скопом на ПК, что отразится и на смартфоне. В тестовой версии отвечать на сообщения через оповещения нельзя, по крайней мере, пока.

Для работы новой функции у пользователя Windows 10 должен быть смартфон с системой не старее Android 7.0 Nougat и как минимум 1 ГБ оперативной памяти.