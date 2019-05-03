Google разрешила пользователям автоматически удалять информацию о себе

Компания Google анонсировала полезную функцию, которая скоро станет доступна пользователям. Обновление уже начало распространяться. Оно позволяет автоматически удалять данные о месторасположении пользователя и его активности в приложениях и сети.

Допускается автоматическое удаление подобной истории спустя три или восемнадцать месяцев. Также можно выбрать постоянное хранение до того момента, как пользователь не решит вручную удалить историю своих перемещений и деятельности. Пока пользователи могли лишь выбрать хранить или не хранить такую информацию в Google Аккаунте.

Новшество станет доступно для всех пользователей Google в течение «ближайших недель». Google также подчеркнула, что это лишь первый шаг. Так что будет неудивительно, если возможности автоматической очистки истории вскоре расширятся.