Google разрешила разработчикам создавать приложения под «автомобильный» Android

Компания Google открыла операционную систему Android Automotive для сторонних разработчиков. Они смогут создавать мультимедиа приложения для автомобильных информационно-развлекательных систем на базе этой ОС.

Первым автомобилем с такой системой должен стать электромобиль Polestar 2. Система использует тот же фреймворк, что и Android Auto, а значит любимые музыкальные приложения пользователей смогут работать на сенсорных экранах разных размеров, использующихся автомобилях.

Этого придётся подождать, поскольку Polestar 2 не поступит в продажу ранее 2020 года, а другие партнёры Google пока не объявляли о намерении использовать Android Automotive.

В дальнейшем Google планирует открыть платформу не только для мультимедиа, но и навигационных, коммуникационных и других приложений.