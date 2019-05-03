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Google разрешила разработчикам создавать приложения под «автомобильный» Android
08:57 02.05.2019 |
Компания Google открыла операционную систему Android Automotive для сторонних разработчиков. Они смогут создавать мультимедиа приложения для автомобильных информационно-развлекательных систем на базе этой ОС.
Первым автомобилем с такой системой должен стать электромобиль Polestar 2. Система использует тот же фреймворк, что и Android Auto, а значит любимые музыкальные приложения пользователей смогут работать на сенсорных экранах разных размеров, использующихся автомобилях.
Этого придётся подождать, поскольку Polestar 2 не поступит в продажу ранее 2020 года, а другие партнёры Google пока не объявляли о намерении использовать Android Automotive.
В дальнейшем Google планирует открыть платформу не только для мультимедиа, но и навигационных, коммуникационных и других приложений.
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