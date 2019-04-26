Бюджетный прорыв. Представлен первый в мире встроенный в экран дактилоскоп для LCD

Пока сканеры отпечатков пальцев, встроенные прямо в экран, используются во флагманских и смартфонах «высшего» среднего уровня. Для этого производители вынуждены использовать экраны OLED.

Свет, пропускаемый экраном OLED используется, чтобы «сфотографировать» отпечаток пальца. В LCD такой возможности нет, так что производители не могли использовать их в смартфонах с экранными дактилоскопами. Вскоре это ограничение может прекратить существовать.

Компания Fortsense объявила об успешной разработке экранного дактилоскопа для дисплеев LCD. Разработчики создали улучшенную оптическую схему, задействуя модифицированную панель с подсветкой, которая решает основные связанные с LCD проблемы.

Также использовались технологии искусственного интеллекта - глубокого обучения нейронных сетей для создания алгоритма оптимизации и быстрого распознавания отпечатка на LCD.

Fortsense обещает, что скорость и точность идентификации сравнима с традиционными сканерами. Это значительный прорыв, поскольку панели LCD намного дешевле OLED и используются в заметно более широкой области.

Если всё пойдёт по плану, то производители смогут выпускать дешёвые смартфоны с экранным дактилоскопом с конца следующего года.