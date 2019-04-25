Китайский университет и стартап из Пекина запустили возвращающуюся ракету

Множится число желающих создать и эксплуатировать возвращаемые ракетные системы. Стартап из Пекина Space Transportation осуществил первый тестовый суборбитальный запуск ракеты «Jiageng-I». Аппарат поднялся на 26,2 км и благополучно вернулся на землю. В разработке Jiageng-I и в пробных запусках с проведением целого спектра экспериментов непосредственное участие принимали учёные из старейшего аэрокосмического университета в Китае - Университета Сямынь.

Аппарат Jiageng-I представляет собой смесь авиационных и космических разработок. Размах крыльев ракеты составляет 2,5 метра, а высота - 8,7 метра. Вес ракеты достигает 3700 кг. Максимальная скорость - 4300 км/ч. Тестовый запуск призван был проверить аэродинамические качества ракеты и сопровождался рядом других экспериментов. В частности, аппарат нёс полную нагрузку в виде головного конуса специальной конфигурации. Это проект обтекателя для гиперзвукового транспорта, что обещает найти применение в самолётах будущего для перевозки людей за два часа в любую точку Земли.

В перспективе ракета на базе Jiageng-I может стать сравнительно недорогим способом вывода на орбиту небольших спутников. Увы, небольшой размах крыльев не позволяет надеяться на посадку аппарата на аэродром по принципу самолётной. Для приземления Jiageng-I использовала парашютную систему. Также можно подвергнуть сомнению подъёмные свойства крыла аппарата, которые вряд ли обладают достаточными для планирования характеристиками.

Интересно отметить, что компания Space Transportation создана в августе 2018 года. И вот уже в апреле 2019 года она запускает в небо первый прототип разработки. Коммерческий проект компании - ракета Tian Xing - 1 - будет способен выводить на орбиту спутники весом от 100 до 1000 килограмм. Такими темпами Китай может быстро перекроить рынок космических стартов.