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Facebook могут оштрафовать на $5 млрд США - СМИ
09:52 25.04.2019 |
В социальной сети Facebook заявили, что Федеральная комиссия по торговле США (F.T.C.) планирует оштрафовать компанию на сумму до $5 млрд США за нарушение конфиденциальности, сообщает The New York Times.
По информации газеты, социальная сеть сообщила о такой цифре в своих квартальных финансовых отчетах, заявив, что она оценила единовременные расходы в размере от $3 до 5 млрд. США в связи с "текущим расследованием" с F.T.C.
Отмечается, что Facebook и F.T.C. по защите прав потребителей в течение нескольких месяцев вели переговоры про штраф в связи с обвинениями в том, что соцсеть нарушила соглашение о неприкосновенности частной жизни от 2011 года.
В свою очередь, в 2011 году компания обещала принять ряд мер для защиты конфиденциальности своих пользователей после того, как расследование показало, что она нарушает их права при обработке данных.
Кроме того, в 2018 году Facebook снова подвергся критике за ненадлежащее обращение с данными пользователей, в том числе за передачу данных Cambridge Analytica.
Как сообщалось, в марте 2018 года стало известно, что Cambridge Analytica через свое приложение в Facebook собирала данные пользователей. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).
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