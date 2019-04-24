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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Перенос мобильного номера с 1 мая. Как это будет работать?

 

Услуга по переносу абонентских номеров для пользователей мобильной связи (MNP) заработает с 1 мая.

Cуть услуги: абонент мобильной связи сможет перейти на обслуживание к другому оператору, сохранив свой мобильный номер.

Что такое MNP?

Mobile Number Portability - это услуга полного переноса номера к другому оператору. Она позволяет сменить оператора и при этом сохранить свой номер, включая код.

С появлением в Украине MNP номер будет принадлежать вам, а не операторам. Сегодня мобильный номер - это половина жизни. На нем: банковские и дисконтные карты, аккаунты в соцсетях, доступы к сайтам и мобильным приложениям, контакты друзей, родственников или клиентов.

За рубежом такая услуга доступна уже давно. В Украине соответствующий закон был принят еще в 2010 году, но включение услуги постоянно откладывали.

Сейчас в Национальной комиссии регулирования связи говорят, что все готово и услуга заработает с 1 мая этого года. Операторы также тестируют оборудование и уверяют, что готовы к ее запуску.

Что нужно сделать, чтобы изменить оператора и сохранить свой номер?

* Убедиться, что номер зарегистрирован на вас. Для этого необходимо позвонить своему оператору, или посетить его официальный магазин. Сотрудники магазина или call-центра скажут вам, зарегистрирован ли номер на вас. Если номер не зарегистрирован, то надо пройти процедуру регистрации у текущего оператора.

* Подать заявку на портацию новому оператору. Заявку можно будет подать онлайн или лично - на сайте оператора или в фирменном магазине.

* Получить новую SIM-карту, на которую будет перенесен номер. Как только оператор, от которого вы уходите, даст согласие на перенос вашего номера, вы сможете прийти в ближайший фирменный магазин своего нового оператора и получить там новую SIM-карту, на которую после этого будет автоматически перенесен номер.

Может ли оператор отказать в переносе номера?

Есть несколько причин, по которым текущий оператор или система могут отказать абоненту в получении услуги:

* Номер не зарегистрирован;

* Номер зарегистрирован на другое лицо;

* В заявлении о переносе представлены неполные или недостоверные данные;

* Предоставление услуг было прекращено по причинам, предусмотренным законодательством (мошенничество и прочее).

* После последнего переноса абонентского номера не прошло 30 календарных дней

* Абонент подал заявки на перенос номера нескольким операторам мобильной связи.

Какие документы нужны для регистрации номера?

Чтобы зарегистрировать номер мобильного телефона на себя, можно подать любой из этих документов:

паспорт гражданина Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину;

временное удостоверение гражданина Украины;

водительское удостоверение;

удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;

вид на постоянное жительство;

вид на временное жительство;

карта мигранта;

удостоверение беженца;

проездной документ беженца;

удостоверение личности, которое нуждается в дополнительной защите;

проездной документ лица, которому предоставлена ​​дополнительная защита;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Больше информации можно найти на сайте и на веб-страницах мобильных операторов.
По материалам: Экономическая правда
 

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