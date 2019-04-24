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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Флагманский смартфон Meizu 16s представлен официально

Этот аппарат может показаться небольшим обновлением с точки зрения дизайна по сравнению с прошлогодним Meizu 16th, но не стоит обманываться: новый смартфон оказался больше, лучше и мощнее.

Флагманский смартфон Meizu 16s представлен официально

 

Сердцем Meizu 16s выступает процессор Qualcomm Snapdragon 855, который дополняется 6 или 8 Гбайт ОЗУ стандарта LPDDR4x, а также 128- или 256-Гбайт накопителем UFS. Имеется технология Hyper Gaming (появится скоро вместе Flyme OS 8), автоматически разгоняющая графику Adreno 640 в сложных сценах для максимально качественного игрового окружения.

Флагманский смартфон Meizu 16s представлен официально

 

Дизайн 16s был разработан основателем Meizu Джеком Вонгом (Jack Wong). Телефон плотно прилегает к ладони благодаря дугообразной тыльной стороне с изгибом под углом 0,5°. Малая толщина тоже способствует удобству удержания. Как и Meizu 16th, новая модель получила встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. По словам производителя, дактилоскопический сенсор теперь работает с влажными руками, стал на 100 % быстрее и гораздо надёжнее.

Флагманский смартфон Meizu 16s представлен официально

 

6,2-дюймовый дисплей Super AMOLED (2232 × 1080, соотношение 18,6:9) занимает 91,53 % площади лицевой стороны аппарата. Он склеен с защитным стеклом по методу COF для минимизации толщины и имеет изогнутые углы. По краям остаются небольшие рамки, а размер «подбородка» уменьшен до 4,2 мм. Стоит также упомянуть сертифицированную защиту Rheinland VDE от ультрафиолетового излучения, которая блокирует до 33 % вредного синего света. Дисплей также поддерживает плавную регулировку подсветки (максимальная яркость - 430 нит) на основе изменения силы постоянного тока для борьбы с ШИМ.

Флагманский смартфон Meizu 16s представлен официально

 

Ещё одно ключевое усовершенствование Meizu 16s - более ёмкий аккумулятор на 3600 мА·ч против 3010 мА·ч у Meizu 16th. Поддерживается скоростная 24-Вт зарядка mCharge 3.0 (восполняет 60 % ёмкости за полчаса). Производителю, впрочем, для увеличения батареи пришлось несколько пожертвовать толщиной, которая выросла с 7,3 мм до 7,6 мм (и всё же Meizu 16s тоньше, чем Galaxy S10 и Xiaomi Mi 9 с менее ёмкими аккумуляторами). Вдобавок вес устройства в корпусе из стекла и металла составляет лишь 165 граммов - скромно по современным меркам, когда флагманы утяжеляют карман на 200 грамм и даже больше.


В аппарате используется довольно скромная по современным меркам двойная тыльная камера. Основным датчиком выступает популярный нынче 48-мегапиксельный Sony IMX586 с большой светосилой f/1,7 и 4-осевой системой оптической стабилизации. Матрица Quad Bayer, так что речь идёт, по сути, о 12-Мп сенсоре (с оговорками относительно динамического диапазона). Вторичная камера оснащается сенсором Sony IMX 350 с разрешением 20 Мп и светосилой f/2,6. Этот объектив обеспечивает трёхкратный оптический зум. Поддерживается запись видео в 4K/30p. Имеется 6-элементная двухтоновая вспышка и фазовый автофокус.

Флагманский смартфон Meizu 16s представлен официально

 

В лицевой камере для автопортретов применён 20-Мп датчик Samsung Isocell 3T2 1/3" с светосилой f/2,2 - это первый на рынке аппарат с таким сенсором. Вдобавок, как сообщается, благодаря самой маленькой в мире фронтальной линзе, камера разместилась в верхней симметричной «подбородку» рамке и не потребовала под себя выреза в дисплее. Поддерживается режим HDR+, алгоритм Meizu ArcSoft для качественных автопортретов, а разблокировка аппарата по лицу занимает всего 0,2 с.

Флагманский смартфон Meizu 16s представлен официально

 

Важным новшеством в Meizu 16s можно считать поддержку NFC для совершения платежей. Имеются обновлённый движок тактильной отдачи Engine 3.0, стереодинамики для объёмного звука, хотя производитель отказался от традиционного 3,5-мм аудиоразъёма. Meizu 16s поставляется в трёх цветовых исполнениях: чёрном Carbon Black с текстурой углеродного волокна под нанопокрытием, белый Pearl White с плазменной полировкой и синий Phantom Blue, который вдохновлён Мозамбикским проливом. Аппарат работает под управлением Android 9 Pie с интерфейсом Flyme OS 7.3 и пакетом повышения производительности One Mind 3.0. Обещан выход Flyme OS 8, которая уже тестируется на Meizu 16s.

Флагманский смартфон Meizu 16s представлен официально

 

Начальная стоимость составляет 3198 юаней (~$475) за версию 6/128 Гбайт. За вариант 8/128 Гбайт придётся отдать уже 3498 юаней (~$520), а за 8/256 - 3998 юаней (~$595). Предварительные заказы уже принимаются, а продажи в Китае стартуют 26 апреля. К сожалению, Meizu пока не анонсировала вариант 16s Plus или игровую версию 16T.
По материалам: 3DNews
 

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