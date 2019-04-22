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ЦРУ считает, что Huawei финансируется военными и разведкой Китая
13:05 22.04.2019 |
Противостояние США и китайской телекоммуникационной компании Huawei длительное время строилось на одних лишь обвинениях со стороны американского правительства, которые не подкреплялись какими-то фактами или документами. Власти США не представили убедительных доказательств того, что Huawei ведёт шпионскую деятельность в интересах Китая.
На выходных в британских СМИ появились сообщения о том, что доказательства сговора Huawei с правительством Поднебесной есть, но они не были обнародованы. Издание The Times, ссылаясь на осведомлённый источник в ЦРУ, говорит о том, что телекоммуникационная компания получала финансовую поддержку от разных служб государственной безопасности КНР. В частности, сообщается о том, что Huawei получала денежные средства от Народно-освободительной армии Китая, Комиссии по национальной безопасности, а также третьего отделения государственной разведки КНР. Разведывательное управление считает, что Министерство государственной безопасности Китая поддержало проект осуществления финансирования Huawei.
Напомним, некоторое время назад США вместе со своими союзниками обвинили китайскую компанию Huawei в шпионаже и сборе конфиденциальных данных при помощи собственного телекоммуникационного оборудования, поставляемого в разные страны мира. Позднее американское правительство призывало союзников отказаться от использования оборудования Huawei. Однако каких-то существенных доказательств, подтверждающих обвинения, так и не было предоставлено.
Напомним, ранее исследователи проанализировали структуру собственности Huawei и пришли к выводу, что компания, возможно, принадлежит государству.
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