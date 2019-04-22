Остановивший WannaCry исследователь признался в создании вредоносного ПО

Исследователь безопасности, два года назад остановивший волну атак WannaCry, признал свою вину в создании и распространении вредоносного ПО.

Британец Маркус Хатчинс (Marcus Hutchins), использующий псевдоним MalwareTech, больше всего известен тем, что в 2017 году остановил распространение вымогательской программы WannaCry, заражавшей компьютеры по всему миру с ужасающей скоростью. Сферой деятельности Хатчинса является кибербезопасность - исследователь регулярно публикует информацию о новых угрозах и руководства по анализу вредоносного ПО.

Хатчинс был арестован 2 августа 2017 года в аэропорту Лас-Вегаса, откуда возвращался домой с посвященных кибербезопасности конференций Black Hat и DEF CON. В пятницу, 19 апреля, он признал свою вину по первым двум из десяти пунктов обвинения, предъявленных ему в США. В частности, британец сознался в создании банковских троянов UPAS-Kit и Kronos и распространении их с помощью сообщника, известного как Vinny или VinnyK. Согласно судебным документам, Хатчинс был вовлечен в киберпреступную деятельность в 2012-2015 годах.

По каждому из двух пунктов обвинения максимальным наказанием является лишение свободы сроком на пять лет, штраф в размере $250 тыс., один год условно и $100 специального налогового сбора. В общей сложности по двум пунктам обвинения исследователю грозит десять лет тюрьмы и $500 тыс. штрафа. Согласно условиям досудебной сделки со следствием, остальные восемь пунктов обвинения будут сняты в ходе судебного заседания.

По словам самого Хатчинса, он глубоко сожалеет о своем киберпреступном прошлом и готов понести наказание. «Когда я подрос (Хатчинс родился в 1994 году - ред.), то стал использовать навыки, которыми я несколько лет назад злоупотреблял, в конструктивных целях. Я и впредь намерен посвятить свое время защите людей от вредоносных атак», - сообщил исследователь.

Дата вынесения приговора пока не назначена. Тем не менее, суд вполне может засчитать срок, уже проведенный Хатчинсом в предварительном заключении. Кроме того, исследователь может похвастаться большой армией сочувствующих, которые даже готовы собрать нужную сумму для выплаты штрафа.