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Facebook уже полтора года разрабатывает конкурента для Siri и Google Assistant
11:14 18.04.2019 |
У компании Facebook не очень хорошо получается делать что-то, кроме своей социальной сети. Можно вспомнить и смартфоны, выпущенные совместно с HTC, и недавние смарт-дисплеи.
Теперь вот источники говорят, что Facebook разрабатывает собственный голосовой ассистент, чтобы конкурировать с Siri, Alexa и Google Assistant.
Работы над данным проектом ведутся ещё с начала 2018 года. Имени у помощника пока нет.
К тому же пока неясно, как и где Facebook предлагает использовать её ассистент. Это могут быть те самые смарт-динамики Portal, но вряд ли оно пользуются особой популярностью. Также компания может интегрировать ИИ в свои мобильные приложения, но вопрос его задач и целесообразности всё равно остаётся. Возможно, вместе с голосовым ассистентом Facebook представит и какие-то новые продукты, где ему как раз найдётся место.
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