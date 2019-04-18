Facebook уже полтора года разрабатывает конкурента для Siri и Google Assistant

У компании Facebook не очень хорошо получается делать что-то, кроме своей социальной сети. Можно вспомнить и смартфоны, выпущенные совместно с HTC, и недавние смарт-дисплеи.

Теперь вот источники говорят, что Facebook разрабатывает собственный голосовой ассистент, чтобы конкурировать с Siri, Alexa и Google Assistant.

Работы над данным проектом ведутся ещё с начала 2018 года. Имени у помощника пока нет.

К тому же пока неясно, как и где Facebook предлагает использовать её ассистент. Это могут быть те самые смарт-динамики Portal, но вряд ли оно пользуются особой популярностью. Также компания может интегрировать ИИ в свои мобильные приложения, но вопрос его задач и целесообразности всё равно остаётся. Возможно, вместе с голосовым ассистентом Facebook представит и какие-то новые продукты, где ему как раз найдётся место.