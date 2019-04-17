Смартфоны Xiaomi теперь могут ограничивать время использования приложений

Компания Xiaomi выпустила бета-версию глобальной прошивки MIUI 10 Global Beta 9.4.15 для своих смартфонов. Самым заметным новшеством стала новая функция под названием Screen Time.

По своей сути Screen Time очень похожа на функцию Google с громким названием «Цифровое благополучие» (Digital Wellbeing), которая изначально была доступна только для смартфонов серии Pixel с операционной системой Android 9 Pie, а затем начала распространяться на смартфоны с «чистой» ОС Android One, флагманские Galaxy S10 и так далее.

Так вот, Screen Time позволяет отслеживать время, проведённое в различных приложениях, с наглядными графиками, в том числе недельными и месячными. Всё это позволяет следить за своими привычками и принять меры, если назревает зависимость.

Также можно увидеть самые «популярные» у пользователя приложения, насколько часто он разблокирует смартфон, количество оповещений и другую интересную статистику. Как и у Digital Wellbeing, в Screen Time есть возможность установить ограничения на время, проведённое в любом установленном приложении. Когда лимит превышен, на экран выведется предупреждение и совет сделать перерыв.