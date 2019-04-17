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Sony становится конкурентом Uber
11:52 17.04.2019 |
В Японии появился новый сервис такси, аналогичный Uber. Достаточно неожиданно им стала компания Sony, запустившая сервис S.Ride совместно с пятью местными таксомоторными компаниями.
Отметим, что в Японии запрещены сервисы такси, которые не имеют собственных машин, поэтому фраза в заголовке формально не соответствует действительности. Единственный шанс для Uber - это объединение с местной компанией. И хотя местные компании неохотно берут к себе в партнеры иностранцев, ввиду приближающейся Олимпиады в Токио шансы Uber стали несколько выше.
В настоящее время приложение S.Ride работает только в Токио, но совокупный парк сервиса, обслуживающего мегаполис, превышает 10 000 машин. Для сравнения: JapanTaxi, одно из самых популярных приложений для такси в Японии, имеет доступ к 60 000 машин, но это число относится ко всей стране, а не только к Токио.
Пользователи S.Ride могут оплачивать проезд с помощью кредитных карт или через кошелек S.Ride, который обрабатывает платежи, считывая QR-код, указанный на табличке заднего сиденья такси. Sony планирует расширить сервис за счет дополнительных функций, включая прогнозирование спроса и предложения с помощью ИИ. Кроме того, очень вероятно, что скоро сервис станет доступен не только в Токио, но выход за пределы Японии не планируется.
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