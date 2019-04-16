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Учёные впервые напечатали практически полноценное человеческое сердце, используя клетки пациента
20:40 15.04.2019 |
Израильские исследователи из Тель-Авивского университета первыми в истории напечатали на 3D-принтере настоящее сердце, используя клетки человека. Правда, сердце вышло очень маленьким, сравнимым с сердцем кролика. На печать такого органа понадобилось около трёх часов и миллионы клеток.
Это первый случай, когда напечатали не просто ткани сердца, а полностью орган со всеми кровеносными сосудами и желудочками. В итоге такое сердце полностью биосовместимо с пациентом, у которого берут клетки для печати.
Для создания органа учёные взяли у человека жировую ткань. Затем разделили её на клеточные и неклеточные компоненты, после чего «перепрограммировали» клетки, чтобы те превратились в стволовые, которые затем превратились в клетки сердца. Неклеточные компоненты были превращены в гель, который служил чернилами для печати.
Учёные отмечают, что клетки будут созревать ещё в течение месяца, после чего они смогут полноценно сокращаться. Что же касается печати полноразмерного сердца, сам процесс займёт всего около суток, но для этого понадобятся миллиарды клеток.
Конечно, пока рано говорить о прорыве в трансплантологии, но данное достижение явно сделало его намного ближе.
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