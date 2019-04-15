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Хакеры взломали почтовые сервисы Microsoft
09:28 15.04.2019 |
Неизвестные хакеры смогли получить несанкционированный доступ к учетным записям "ограниченного" количества пользователей почтовых служб концерна Microsoft. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщает интернет-издание TechCrunch, уточняя, что утечка данных затронула сервисы @msn.com и @hotmail.com.
В свою очередь, портал технических новостей The Verge уточняет, что кибератака затронула пользователей почтовой программы Outlook.
"Мы решили эту проблему, затронувшую ограниченное количество учетных записей, отключив взломанные учетные данные и заблокировав доступ злоумышленникам", - цитирует TechCrunch письмо команды Microsoft по защите информации.
Логины и пароли пользователей не затронуты кибератакой
Хакерам не удалось получить доступ к содержанию электронных писем пользователей, но они смогли завладеть такой информация, как электронные адреса, на которые отправлялась переписка, заголовки писем и названия папок, сохраняющих письма. Предполагается, что хакеры не получили данные о логинах и паролях, но тем не менее Microsoft рекомендует всем затронутым пользователям изменить эти данные.
Кибератака проводилась в период с 1 января до 28 марта, хакеры проникли в систему, взломав учетные данные одного из сотрудников службы поддержки клиентов. Пользователям следует быть особо внимательными в связи с повышенной угрозой фишинговых атак, предупреждает Microsoft.
Ранее, в феврале, компания Microsoft сообщила о серии кибератак в Европе, объектами которых стали 104 аккаунта сотрудников Германского общества внешней политики, а также европейских филиалов Института Аспена и Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (GMF).
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