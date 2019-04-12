Disney представила онлайн-кинотеатр Disney+

Компания Walt Disney Company анонсировала запуск потокового сервиса Disney+. В нём будут собраны фильмы Disney, Pixar, Marvel, а также проекты по «Звёздным войнам» и от National Geographic. В США вещание начнется 12 ноября, говорится в аккаунте компании в Twitter. Через два года компания обещает запуск сервиса «в каждом значимом регионе мира».

Потоковый сервис, ориентированный на семейный просмотр, будет доступен по подписке за $6,99 в месяц или $69,99 в год. Disney+ можно будет смотреть по телевизору, поддерживающему функцию Smart TV, а также на компьютерах, мобильных телефонах, планшетах и игровых приставках.

В сервисе появится 500 фильмов и 7,5 тысяч эпизодов сериалов Disney, в том числе почти все классические фильмы студии. Кинотеатр предложит качество изображения до 4K HDR - Disney до этого не лицензировала свои фильмы в таком качестве для других сторонних сервисов.

Помимо диснеевских фильмов и телешоу пользователи получат доступ к продукции студии Pixar, канала National Geographic, киновселенной Marvel, эпизодам «Звездных воинов» и всей библиотеке «Симпсонов».

Disney назначила запуск своего онлайн-кинотеатра Disney+ в США на 12 ноября 2019 года. В течение двух лет Disney планирует запустить его во всех основных регионах мира.

Компания поставила цель привлечь от 60 до 90 млн абонентов и добиться прибыльности проекта в 2024 финансовом году, приводит Reuters заявление гендиректора Walt Disney Боба Айгера на презентации для инвесторов.

По словам главного финансового директора компании Кристин Маккарти, Disney в 2020 финансовом году выделит $1 млрд на создание собственного контента и около $2 млрд к 2024 г.