Финансовые новости
- |
- 12.04.19
- |
- 20:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Disney представила онлайн-кинотеатр Disney+
19:53 12.04.2019 |
Компания Walt Disney Company анонсировала запуск потокового сервиса Disney+. В нём будут собраны фильмы Disney, Pixar, Marvel, а также проекты по «Звёздным войнам» и от National Geographic. В США вещание начнется 12 ноября, говорится в аккаунте компании в Twitter. Через два года компания обещает запуск сервиса «в каждом значимом регионе мира».
Потоковый сервис, ориентированный на семейный просмотр, будет доступен по подписке за $6,99 в месяц или $69,99 в год. Disney+ можно будет смотреть по телевизору, поддерживающему функцию Smart TV, а также на компьютерах, мобильных телефонах, планшетах и игровых приставках.
В сервисе появится 500 фильмов и 7,5 тысяч эпизодов сериалов Disney, в том числе почти все классические фильмы студии. Кинотеатр предложит качество изображения до 4K HDR - Disney до этого не лицензировала свои фильмы в таком качестве для других сторонних сервисов.
Помимо диснеевских фильмов и телешоу пользователи получат доступ к продукции студии Pixar, канала National Geographic, киновселенной Marvel, эпизодам «Звездных воинов» и всей библиотеке «Симпсонов».
Disney назначила запуск своего онлайн-кинотеатра Disney+ в США на 12 ноября 2019 года. В течение двух лет Disney планирует запустить его во всех основных регионах мира.
Компания поставила цель привлечь от 60 до 90 млн абонентов и добиться прибыльности проекта в 2024 финансовом году, приводит Reuters заявление гендиректора Walt Disney Боба Айгера на презентации для инвесторов.
По словам главного финансового директора компании Кристин Маккарти, Disney в 2020 финансовом году выделит $1 млрд на создание собственного контента и около $2 млрд к 2024 г.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Бытовое хамство» Зеленского: Что даст Порошенко скандальный эфир на «1+1»
|Несмотря на выборы. Сколько военной помощи от США получила Украина в последние дни
|Посол США поддерживала Коболева в конфликте с Гройсманом
|Банкирам и коллекторам запретили вламываться к должникам без второго постановления суда
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Disney представила онлайн-кинотеатр Disney+
|Acer представила обновлённые игровые ноутбуки Predator Helios 700 и 300
|Умная колонка с большим экраном. У Huawei свое видение телевизора нового поколения
|Lockheed Martin планирует построить корабль для доставки людей на Луну к 2024 году
|SpaceX запустила тяжёлую ракету Falcon Heavy и вернула все три ускорителя
|Израильский луноход «Берешит» разбился при посадке на Луну
Это интересно
|Достигнута рекордная плотность водородных топливных элементов
|Amazon купила разработчика складских роботов Canvas Technology
|7 богатых наследников, которые потеряли все
|Xiaomi представила замок со сканером отпечатков пальцев для скутеров, мотоциклов и велосипедов
|Представлен Samsung Galaxy A80 с камерой-перевертышем, Snapdragon 730 и немалой ценой
|Названа самая продаваемая модель смартфона в Китае