Acer представила обновлённые игровые ноутбуки Predator Helios 700 и 300

Acer Predator Helios 700 - это самый мощный и самый дорогой игровой ноутбук компании. В его составе: высокопроизводительный процессор Intel Core i9 с возможностью разгона, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080/2070, до 64 Гб ОЗУ DDR4 и сетевой адаптер Killer DoubleShot Pro с модулями Killer Wi-Fi 6AX 1650 и проводным E3000 технологиями распределения трафика, в том числе между беспроводным и проводным подключением. Новинка обладает 17-дюймовым IPS-экраном с поддержкой разрешения Full HD, частотой обновления 144 Гц и временем отклика 3 мс. Дисплей отличается поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC. Ноутбук имеет пять динамиков и встроенный сабвуфер.





Но, пожалуй, самая примечательная и интересная часть Helios 700 - это его клавиатура Hyper Drift. Фактически это часть системы охлаждения ноутбука, в которую входят два разработанных Acer вентилятора AeroBlade 3D четвертого поколения, пять медных тепловых трубок, испарительная камера и технология Acer CoolBoost.

Выдвинув клавиатуру вперед, пользователь открывает два дополнительных воздухозаборника между экраном и клавиатурой, которые помогают улучшить охлаждение мощных компонентов системы. Между ними находится стеклянная панель, за которой видны тепловые трубки.

Predator Helios 700 получил уникальную выдвижную клавиатуру Hyper Drift

Новая клавиатура поддерживает RGB подсветку, адаптирующуюся под ситуацию в игре

Кроме того, клавиатура Hyper Drift улучшает общую эргономику игровой системы, так как находится ближе к пользователю, чем стандартные клавиатуры ноутбуков - не надо вытягивать руки, чтобы достать до клавиш. По словам создателей, такая конструкция создаёт комфорт аналогичный работе за настольным ПК.





Помимо этого, в Hyper Drift есть индивидуальная RGB-подсветка для каждой клавиши, поддержка функций anti-ghosting и WASD MagForce. В клавишах MagForce применяются линейные переключатели, которые обеспечивают моментальную обработку нажатий. Вокруг тачпада Precision TouchPad также имеется синяя светодиодная подсветка.

Клавиша Turbo мгновенно включает разгон системы (как в старые добрые времена). Отдельная клавиша Predator Sense дает доступ к информации о температуре процессора и видеокарты, управлению вентиляторами, RGB-подсветкой и другими функциями.

Predator Helios 300 также получил обновление дизайна и внутренней начинки. Геймерам наверняка понравится конфигурации с процессорами вплоть до Intel Core i7 девятого поколения и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q. Как и у Helio 700, у новинки доступен автоматический разгон при помощи клавиши Turbo и установлен сетевой адаптер Killer DoubleShot Pro. Поддерживается до 32 Гб ОЗУ DDR4-2666. Возможны конфигурации с двумя твердотельными накопителями PCIe NVMe в RAID 0 или обычными жесткими дисками.

Заметные изменения коснулись внешнего вида ноутбука. На металлическом корпусе появились голубые элементы, а клавиатура получила подсветку, как у других моделей Predator.

Ранее Helios 300 стал одним из первых в своем классе ноутбуков с поддержкой частоты обновления экрана в 144 Гц, а в обновленной версии 15,6- или 17,3-дюймовые FullHD-экраны и матрицей IPS обзавелись не только тонкими рамками, но и временем отклика в 3 мс.

В Украине Acer Predator Helios 700 появится в июле по цене от 85 тысяч гривен. В украинскую розницу новый Predator Helios 300 поступит в июле с ценой от 42 тыс. гривен.