Умная колонка с большим экраном. У Huawei свое видение телевизора нового поколения

Известно, что компания Huawei должна в этом году громко заявить о себе на рынке телевизоров, выпустив несколько умных моделей нового поколения в линейках Huawei и Honor.

Однако Huawei с самого момента объявления о своих намерениях говорила, что ее новые телевизоры не будут похожими на решения конкурентов. Источники сообщают, что данное устройство будет позиционироваться в первую очередь как развлекательный мультимедийный центр. Несмотря на то, что внешне устройство будет выглядеть как обычный современный телевизор, отображение контента будет являться его второстепенной функцией.

Исполнительный директор Huawei Devices Ричард Ю (Richard Yu) подтвердил, что телевизоры компании не будут обычными или традиционными. У Huawei свое видение телевизора нового поколения: в эпоху искусственного интеллекта устройство будет корректнее назвать умной колонкой или медиацентром с большим экраном.

Ричард Ю добавил, что устройство не будет представлено в ближайшее время, хотя слухи указывали на то, что анонс состоится в первой половине 2019.