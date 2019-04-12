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Lockheed Martin планирует построить корабль для доставки людей на Луну к 2024 году
14:49 12.04.2019 |
Сотрудничающая с NASA компания Lockheed Martin ведёт разработку концепта космического корабля, который сможет не только доставить людей на Луну, но и вернуться обратно. Представители компании говорят о том, что такой проект может быть успешно реализован при наличии достаточного количества ресурсов.
Предполагается, что будущий космический корабль будет сформирован из нескольких модулей. Разработчики намерены использовать отсоединяемые элементы, которые позволят спуститься на поверхность Луны, а также подняться с неё, когда потребуется возврат на корабль. Спускаемый аппарат также будет использован для будущей космической станции, которую NASA планирует построить вблизи Луны до поверхности спутника. Такая концепция предполагает, что астронавты сначала попадут на станцию, а уже оттуда на спускаемом модуле будут доставлены на лунную поверхность.
Представители Lockheed Martin считают, что, несмотря на масштабность проекта, он вполне осуществим. К преимуществам данного проекта относят то, что компании не потребуется осуществлять создание всего необходимого оборудования с самого начала. В распоряжении инженеров Lockheed Martin уже имеется немало перспективных разработок, которые были сконструированы в процессе реализации других программ космической направленности. Многое также будет зависеть от того, сможет ли NASA к 2024 году завершить строительство космической станции, которая должна играть роль своеобразного перевалочного пункта для астронавтов.
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