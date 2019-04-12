SpaceX запустила тяжёлую ракету Falcon Heavy и вернула все три ускорителя

Этой ночью компания SpaceX второй раз запустила свою сверхтяжёлую ракету-носитель Falcon Heavy. Напомним, первый полёт состоялся более года назад.

И если прошлогодний запуск был тестовым, то сегодняшний полёт ракеты уже вполне рабочий. В частности, на орбиту в рамках миссии был выведен спутник Arabsat-6A, принадлежащий Саудовской Аравии.

Запуск состоялся ночью со стартового комплекса Launch Complex 39A космического центра Кеннеди. В отличие от прошлогодней ситуации, в этот раз SpaceX удалось посадить все три ускорителя, в очередной раз доказав состоятельность своей концепции.