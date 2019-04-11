Финансовые новости
- |
- 11.04.19
- |
- 23:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Amazon подслушивает разговоры пользователей через колонки Echo
22:38 11.04.2019 |
В компания Amazon.com Inc. прослушивают записи общения пользователей с умными колонками линейки Echo, чтобы улучшить цифрового помощника Alexa, встроенного в эти колонки.
Об этом со ссылкой на сотрудников компании, которые работали над программой, сообщает Bloomberg.
"Amazon.com Inc. нанимает тысячи людей по всему миру, чтобы помочь улучшить цифрового помощника Alexa в своей линейке колонок Echo. Команда слушает голосовые записи, сделанные в домах и офисах владельцев Echo", - говорится в сообщении.
После этого записи транскрибируются, аннотируются и возвращаются в программное обеспечение. Это помогает Alexa лучше понимать человеческую речь и быстрее реагировать на команды пользователей.
Уточняется, что сотрудники, которые подслушивают разговоры пользователей, подписывают соглашение о неразглашении, запрещающие им публично говорить об этой программе.
"Они работают по девять часов в день, каждый рецензент анализирует до 1000 аудиоклипов в смену", - говорит источник.
Например, они анализируют накопленные голосовые данные для определенных высказываний, таких как "Тейлор Свифт", чтобы указать, что пользователь имел в виду музыкального исполнителя.
В то же время, когда работники Amazon слышат что-то огорчающее, они следуют инструкциям компании, которые гласят, что "вмешательство Amazon не является их задачей".
В самой же компании пояснили, что серьезно относятся к безопасности и конфиденциальности личной информации своих клиентов.
"Мы только аннотируем очень небольшую выборку голосовых записей Alexa, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов", - заявил представитель Amazon в своем электронном сообщении.
Также в компании пояснили, что их сотрудники не имеют прямого доступа к информации, которая может идентифицировать человека или учетную запись.
"Вся информация обрабатывается с высокой степенью конфиденциальности, и мы используем многофакторную аутентификацию, чтобы ограничить доступ, шифрование услуг и аудит нашей контрольной среды для ее защиты", - добавили в Amazon.
Стоит отметить, что настройках конфиденциальности Alexa Amazon дает пользователям возможность отключить использование их голосовых записей для разработки новых функций.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Банкирам и коллекторам запретили вламываться к должникам без второго постановления суда
|Дилемма Соболева-Семенченко. «Позеленеют» ли беглецы из «Самопомощи»
|Порошенко назначил 38 судей Антикоррупционного суда
|Нові друзі РФ та перемога України: 10 тез про нове рішення ПАРЄ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Amazon подслушивает разговоры пользователей через колонки Echo
|Топ-10 самых нелюбимых брендов в мире
|Достигнута рекордная плотность водородных топливных элементов
|Amazon купила разработчика складских роботов Canvas Technology
|7 богатых наследников, которые потеряли все
Это интересно
|Названа самая продаваемая модель смартфона в Китае
|В США разработан процесс преобразования сланцевого газа в жидкое топливо
|Уникальная селфи-камера и мощная «начинка»: дебют смартфона OPPO Reno 10X
|Тайна золота республиканской Испании
|Исследователи предлагают хранить избытки возобновляемой энергии в виде метана
|6 самых богатых женщин мира после развода Маккензи Безос
|Facebook расскажет, кому продает персональные данные пользователей