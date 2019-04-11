Amazon подслушивает разговоры пользователей через колонки Echo

В компания Amazon.com Inc. прослушивают записи общения пользователей с умными колонками линейки Echo, чтобы улучшить цифрового помощника Alexa, встроенного в эти колонки.

Об этом со ссылкой на сотрудников компании, которые работали над программой, сообщает Bloomberg.

"Amazon.com Inc. нанимает тысячи людей по всему миру, чтобы помочь улучшить цифрового помощника Alexa в своей линейке колонок Echo. Команда слушает голосовые записи, сделанные в домах и офисах владельцев Echo", - говорится в сообщении.

После этого записи транскрибируются, аннотируются и возвращаются в программное обеспечение. Это помогает Alexa лучше понимать человеческую речь и быстрее реагировать на команды пользователей.

Уточняется, что сотрудники, которые подслушивают разговоры пользователей, подписывают соглашение о неразглашении, запрещающие им публично говорить об этой программе.

"Они работают по девять часов в день, каждый рецензент анализирует до 1000 аудиоклипов в смену", - говорит источник.

Например, они анализируют накопленные голосовые данные для определенных высказываний, таких как "Тейлор Свифт", чтобы указать, что пользователь имел в виду музыкального исполнителя.

В то же время, когда работники Amazon слышат что-то огорчающее, они следуют инструкциям компании, которые гласят, что "вмешательство Amazon не является их задачей".

В самой же компании пояснили, что серьезно относятся к безопасности и конфиденциальности личной информации своих клиентов.

"Мы только аннотируем очень небольшую выборку голосовых записей Alexa, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов", - заявил представитель Amazon в своем электронном сообщении.

Также в компании пояснили, что их сотрудники не имеют прямого доступа к информации, которая может идентифицировать человека или учетную запись.

"Вся информация обрабатывается с высокой степенью конфиденциальности, и мы используем многофакторную аутентификацию, чтобы ограничить доступ, шифрование услуг и аудит нашей контрольной среды для ее защиты", - добавили в Amazon.

Стоит отметить, что настройках конфиденциальности Alexa Amazon дает пользователям возможность отключить использование их голосовых записей для разработки новых функций.