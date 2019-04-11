Финансовые новости
- |
- 11.04.19
- |
- 19:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Amazon купила разработчика складских роботов Canvas Technology
17:00 11.04.2019 |
Компания Amazon.com Inc объявила в среду о приобретении робототехнического стартапа из Боулдера (штат Колорадо) Canvas Technology, создавшего автономные тележки для транспортировки товаров по территории склада.
Представитель Amazon не стала раскрывать стоимость сделки, лишь отметив, что компании разделяют общее видение будущего, в котором люди работают совместно с роботами для дальнейшего повышения безопасности труда и эффективности использования трудовых ресурсов.
Крупнейший в мире онлайн-ретейлер за последнее время значительно повысил уровень автоматизации центров обработки и исполнения заказов с помощью роботов, разработанных компанией Kiva Systems, которую он приобрел в 2012 году за $775 млн.
Amazon также демонстрирует растущий интерес к технологиям автономного вождения, недавно приняв участие в раунде финансирования стартапа по разработке самоуправляемых автомобилей Aurora Innovation Inc в размере $530 млн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дилемма Соболева-Семенченко. «Позеленеют» ли беглецы из «Самопомощи»
|Порошенко назначил 38 судей Антикоррупционного суда
|Нові друзі РФ та перемога України: 10 тез про нове рішення ПАРЄ
|Переиграть Зеленского: Каким обещает быть Порошенко после победы на выборах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Топ-10 самых нелюбимых брендов в мире
|Достигнута рекордная плотность водородных топливных элементов
|Amazon купила разработчика складских роботов Canvas Technology
|7 богатых наследников, которые потеряли все
|Xiaomi представила замок со сканером отпечатков пальцев для скутеров, мотоциклов и велосипедов
|Представлен Samsung Galaxy A80 с камерой-перевертышем, Snapdragon 730 и немалой ценой
Это интересно
|В США разработан процесс преобразования сланцевого газа в жидкое топливо
|Уникальная селфи-камера и мощная «начинка»: дебют смартфона OPPO Reno 10X
|Тайна золота республиканской Испании
|Исследователи предлагают хранить избытки возобновляемой энергии в виде метана
|6 самых богатых женщин мира после развода Маккензи Безос
|Facebook расскажет, кому продает персональные данные пользователей
|Представлена третья модель «бюджетного» семейства Mercedes-AMG