Amazon купила разработчика складских роботов Canvas Technology

Компания Amazon.com Inc объявила в среду о приобретении робототехнического стартапа из Боулдера (штат Колорадо) Canvas Technology, создавшего автономные тележки для транспортировки товаров по территории склада.

Представитель Amazon не стала раскрывать стоимость сделки, лишь отметив, что компании разделяют общее видение будущего, в котором люди работают совместно с роботами для дальнейшего повышения безопасности труда и эффективности использования трудовых ресурсов.

Крупнейший в мире онлайн-ретейлер за последнее время значительно повысил уровень автоматизации центров обработки и исполнения заказов с помощью роботов, разработанных компанией Kiva Systems, которую он приобрел в 2012 году за $775 млн.

Amazon также демонстрирует растущий интерес к технологиям автономного вождения, недавно приняв участие в раунде финансирования стартапа по разработке самоуправляемых автомобилей Aurora Innovation Inc в размере $530 млн.